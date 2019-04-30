Министр обороны Венесуэлы назвал действия оппозиции актом терроризма

Действия, совершенные оппозицией Венесуэлы во вторник, стоит охарактеризовать как акт терроризма, заявил в эфире телеканала VTV министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
«Можем охарактеризовать этот акт как акт терроризма… Акт трусости и терроризма», — заявил министр.
Он сообщил, что небольшая группа военных и полицейских похитила машины и вооружение, военные, поддерживающие президента страны Николаса Мадуро, обнаружили их с оружием в районе Альтамира.
«Мы возлагаем ответственность за все акты насилия на оппозицию. Мы требуем, чтобы прекратилось насилие», — сказал он.
Министр ещё раз подтвердил верность Вооруженных сил народу страны.(РИА Новости)