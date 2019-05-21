Министр обороны Украины останется на своем посту до решения Верховной рады

Степан Полторак останется в должности министра обороны Украины, пока Верховная рада не примет соответствующее решение о его отставке. Об этом Полторак заявил после визита в администрацию президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

«Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства», — заявил Полторак.

20 мая Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности. «Господин президент Украины — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины», — говорится в тексте заявления.

| 2019-05-21T13:44:34+00:00 21 мая 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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