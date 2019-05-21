Министр обороны Украины останется на своем посту до решения Верховной рады

Степан Полторак останется в должности министра обороны Украины, пока Верховная рада не примет соответствующее решение о его отставке. Об этом Полторак заявил после визита в администрацию президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

«Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно — оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства», — заявил Полторак.

20 мая Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности. «Господин президент Украины — верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины», — говорится в тексте заявления.