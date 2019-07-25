Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном

Новый министр обороны США Марк Эспер, утвержденный в должности во вторник, заявил, что США не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

«Мы не хотим быть в ситуации, когда случаются провокации, когда захватывают суда и происходит что-то подобное, и когда происходит эскалация. Мы пытаемся добиться деэскалации», — заявил Эспер журналистам.

В качестве примера он привел задержание иранского танкера в Гибралтаре британскими властями и задержание британского танкера Ираном. «Это становится как око за око. И мы хотим избегать таких ситуаций», — сказал Эспер.