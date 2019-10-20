Министр обороны США рассказал, куда переведут военных с севера Сирии

Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что около тысячи американских военных будут переброшены с севера Сирии в западный Ирак, передает Reuters.

Эспер заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «ИГ», чтобы «помочь защищать Ирак».

Напомним, 9 октября Анкара начала военную кампанию «Источник мира» на севере Сирии. Поводом стало создание зоны безопасности на севере Сирии, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

США начали выводить армию с территории САР. Так, 14 октября большая группа военных США вылетела с авиабазы в Рухейбе в Ирак. 15 октября американские ВС покинули базы около сирийских городов Манбиджа и Телль — Бейдар.

Позднее Анкара и Вашингтон договорил о создания зоны безопасности шириной в 32 километра и протяженностью 444 километра (.

| 2019-10-20T09:11:29+00:00 20 октября 2019, 09:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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