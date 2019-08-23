Министр обороны США обеспокоен выходом Сеула из договора об обмене разведданными с Токио

Министр обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность выходом Южной Кореи из соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией. Как сообщила в пятницу пресс-служба Министерства национальной обороны Республики Корея, соответствующую позицию он изложил в ходе телефонного разговора со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду.

«Министр разъяснил Эсперу ситуацию, предшествовавшую разрыву соглашения, включая неискреннюю реакцию Японии на попытки Республики Корея решить проблемы в двусторонних отношениях. Выразив обеспокоенность, министр обороны США подчеркнул важность продолжения сотрудничества в области безопасности между Вашингтоном, Сеулом и Токио», — говорится в сообщении.

Договор о всеобъемлющей защите военной информации был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Соглашение продлевалось автоматически каждый год 24 августа. Однако в четверг заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын заявил, что Сеул принял решение выйти из договора, поскольку он не отвечает национальным интересам страны.Правительство Японии в связи с этим выразило Южной Корее протест, назвав решение Сеула неприемлемым.