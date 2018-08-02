Министр обороны проверил готовность подразделений в прифронтовой зоне к зимнему периоду

Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили подразделения, дислоцированные в направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в ходе посещения подразделений, расположенных в суровых климатических условиях и горной местности на линии противостояния войск, министр заслушал доклад об оперативной обстановке, а также наблюдал за позициями противника.

Закир Гасанов поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих и дал конкретные поручения должностным лицам провести необходимые подготовительные работы в связи с предстоящим зимним периодом.

Министру было доложено, что подразделения, расположенные на передовой, полностью обеспечены питьевой водой, отопительной системой, душевыми, теплыми постельными и другими зимними принадлежностями.

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