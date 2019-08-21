Министр обороны Молдовы пригласил Сергея Шойгу в страну без ведома правительства

Намеченный на 24 августа визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, так как правительство Молдовы не было заблаговременно проинформировано о нем. Об этом молдавский премьер-министр Майя Санду сообщила в среду на заседании кабинета руководителю военного ведомства Павлу Войку, который пригласил российского коллегу на мероприятия, посвященные освобождению республики от фашистских захватчиков, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что для этого визита не были выполнены все надлежащие процедуры и правительство не было вовлечено в подготовку, то не могут быть подготовлены к подписанию и документы или договоренности. Как и любой иностранный гражданин, господин Шойгу может посетить Республику Молдова с частным визитом, но ваша встреча не может носить официальный характер. Вы не сможете подписать ни одного договора. Кроме того, Шойгу не может сопровождать делегация», — сказала Санду, которая возглавляет проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС).

Она попросила Войку впредь соблюдать все процедуры: информировать посольство и МИД для согласования повестки и соблюдения протокола. Санду также попросила министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску пригласить для выяснения всех обстоятельств инцидента посла в РФ Андрея Негуцу.