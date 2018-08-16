Министр обороны Молдовы назвал российские учения на Днестре провокацией

Министр обороны Молдовы Евгений Стурза считает, что военные учения российских миротворцев по форсированию Днестра, которые проходят в зоне безопасности, являются провокацией.

Бюро по реинтеграции Молдовы сообщает, что 14 августа на левом берегу Днестра было замечено скопление бронетехники типа TAB («БТР70″) и военных грузовиков без регистрационных номеров и опознавательных знаков. По данным делегации Молдовы в Объединенно-контрольной комиссии (ОКК) это связано с проведением военных учений с участием миротворцев по форсированию Днестра. Власти Молдовы считают проведение учений незаконными, поскольку не было получено разрешение Объединенного военного командования.»Учения подобного рода в зоне безопасности — это провокационные действия, которые нарушают механизм обеспечения режима безопасности и прокладывает почву для оправдания присутствия российского контингента в качестве миротворческой миссии», — написал Стурза на своей странице в Facebook. По его словам, «использование угроз не помогает дружбе».

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

РИА Новости