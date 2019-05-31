Министр обороны Китая выразил протест и.о. главы Пентагона из-за Тайваня

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом выразил протест США в связи с недавними действиями относительно Тайваня, следует из сообщения министерства обороны КНР, передает РИА Новости.
Встреча состоялась на полях международной конференции по безопасности в Сингапуре.
«В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая». Китайская сторона выражает свой протест в связи с этим», — заявил Вэй Фэнхэ.
Он подчеркнул, что вооружённые силы Китая непоколебимы в своей решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы Китая.
| 2019-05-31T22:22:52+00:00 31 мая 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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