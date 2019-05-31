Министр обороны Китая выразил протест и.о. главы Пентагона из-за Тайваня

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом выразил протест США в связи с недавними действиями относительно Тайваня, следует из сообщения министерства обороны КНР, передает РИА Новости.

Встреча состоялась на полях международной конференции по безопасности в Сингапуре.

«В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая». Китайская сторона выражает свой протест в связи с этим», — заявил Вэй Фэнхэ.