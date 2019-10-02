Министр обороны Грузии встретился с послом Азербайджана

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Азербайджана в этой стране Дурсуном Гасановым.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщило министерство обороны Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между министерствами обороны Грузии и Азербайджана, а также вопросы региональной безопасности.

Помимо военного сотрудничества с Азербайджаном, И.Гарибашвили коснулся формата грузино-азербайджано-турецкого сотрудничества в этой области.

Министр также рассказал о сотрудничестве и обмене опытом с Азербайджаном в области военного образования.

На встрече также присутствовал военный атташе Азербайджана в Грузии полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов.

| 2019-10-02T10:43:43+00:00 2 октября 2019, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss