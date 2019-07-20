Министр обороны ФРГ требует повысить расходы на вооружения

Новая глава Минобороны Германии, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выступает за увеличение расходов на вооружения. Берлин однозначно принял поставленную НАТО цель повысить эту статью расходов до уровня двух процентов от ВВП страны, сказала министр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 20 июля. По словам Крамп-Карренбауэр, совершенно очевидно, что невозможно достичь этой цели сразу, но направление должно быть задано четко, передает Deutsche Welle.

Германия, как и другие страны-члены НАТО, признала необходимость повышения оборонных расходов до двух процентов от ВВП к 2024 году. Таким образом, в ситуации с ФРГ речь идет о десятках миллиардов евро ежегодно. Тем не менее, в бюджет на 2020 год эти расходы заложены лишь на уровне 1,37 процента от ВВП, а к 2023 году, согласно финансовому плану, эта доля вообще должна снизиться до 1,25 процента.