Министр обороны Азербайджана осмотрел ряд строящихся военных объектов

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Об этом Report сообщили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели ряд строящихся военных объектов. Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи.

Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях. Генерал-полковник З.Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, а также парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.

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| 2018-11-03T17:04:39+00:00 3 ноября 2018, 18:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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