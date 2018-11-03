Министр обороны Азербайджана осмотрел ряд строящихся военных объектов

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели ряд строящихся военных объектов. Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи.

Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях. Генерал-полковник З.Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, а также парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.