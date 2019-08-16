Министр обороны Азербайджана едет в Россию

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, которая пройдет 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны также будет наблюдать за заездом азербайджанских танкистов, которые добились высоких результатов и вышли в финал конкурса «Танковый биатлон».

В ходе финальных соревнований наша команда в первом дивизионе будет состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.