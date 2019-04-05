Министр обороны Армении выдает желаемое за действительное

В эти дни Азербайджан отмечает годовщину апрельских событий 2016 года. Об оценках тех событий, рассказал в интервью # военный-эксперт Шаир Рамалданов.

— Какое значение имеет для Азербайджана апрельская война?

— После подписания соглашений о перемирии в 1994 году, и после подготовки азербайджанской армии и перевооружения, это была первая битва азербайджанской армии с элементами наступления. Апрельские события важны еще тем, что после длительного времени наши вооруженные силы, получив приказ, перешли в контратаку и выполнили поставленные боевые задачи. Эти боевые задачи были связаны с условиями того времени. Армянская сторона наносила артиллерийские удары по гражданскому населению. Азербайджанская армия смогла овладеть этими территориями, которые угрожали азербайджанскому населению.

В эти дни проходит третья годовщина и проводится тщательный анализ. Во-первых, воевало новое поколение – это очень важно. Отличилась наша разведка, которая ценой своей жизни выполнила все задачи, которые поставили перед ней. Ни один солдат специального назначения не попал в плен, несмотря на то, что они работали в тылу противника. Они выбрали смерть, но не попали в плен. Другой важный момент – это то, что ни один наш солдат не дезертировал с поля боя, это заслуживает внимания, потому что во время первой карабахской войны вопрос дезертирства был большой проблемой.

Это также говорит о морально-психологическом и патриотическом духе личного состава вооруженных сил Азербайджана. Также во время боев Азербайджан использовал новейшее оружие, тем самым был проверен и профессионализм специалистов, которые управляют этим оружием.

— Министр обороны Армении Давид Тоноян недавно сказал, что Армения будет воевать для захвата новых территорий. Как Вы оцениваете данное заявление министра обороны Армении?

— Министр обороны Армении выдает желаемое за действительное. Есть обыкновенные расчеты и подходы, которые могут показать его неграмотность. Его заявления – это чистой воды популизм, рассчитанный на внутреннюю аудиторию и армянскую диаспору в Нью-Йорке, с которой он встречался, чтобы выкачать у них деньги. Но как специалист, скажу несколько слов, чтобы мог оценить читатель.

Нужно знать, что наступающая сторона должна хотя бы в три раза превосходить по всем параметрам своего противника. А теперь, посмотрим, насколько заявление министра обороны Армении соответствует действительности. Людские ресурсы Армении в 3-4 раза уступают Азербайджану, возьмем экономику, ее тоже не сравнить с азербайджанской, на сегодня военный бюджет Азербайджана больше, чем весь бюджет Армении. Далее, Азербайджан закупает оружие последнего поколения у разных стран, в то время как Армения получает в виде кредита у России, на то или иное оружие.

Сегодня армянский бюджет находится под долговой кабалой, и воевать с такими долгами она не сможет. Другой важный момент – это то, что 70% азербайджанской армии – это профессионалы, которые служат по 15 лет. Поэтому и с профессиональной точки зрения армянская армия нам уступает.