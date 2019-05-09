Министр обороны Армении мечтает перевесить Азербайджан в вопросе вооружения

Министр обороны Армении Давид Тоноян позитивно оценил процесс закупок Ереваном российского вооружения, сообщает РИА Новости.

«Идет очень здоровый процесс», — заявил Тоноян в четверг журналистам, отвечая на вопрос о поставках российского вооружения.

Он отметил, что Армения намерена серьезно вооружаться и будет стремиться в этом вопросе не к балансу, а к перевесу. Министр добавил, что у Армении для этого есть все возможности, соответствующие экономическому и демографическому потенциалу страны.

Ранее Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом Армения планирует планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего хотел бы закупить 12 таких машин.