Министр нефти Ирана заявил, что санкции США не повлияли на добычу газа в стране

Санкции США не повлияли на добычу газа и строительные проекты в Иране. Об этом на Российской энергетической недели заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Санкции не повлияли на нашу добычу и проекты по строительству. В этом году мы повысим добычу месторождения в южной части Ирана до 70 млн куб. м в сутки. Санкции никак не влияют на этот проект и нашу добычу в южном регионе», — сказал министр.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.(ТАСС)