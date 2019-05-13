Министр культуры Израиля отказалась идти на «Евровидение»

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что она отказалась идти на музыкальный конкурс «Евровидение», который проходит в Тель-Авиве. Об этом сообщает портал lenta.ru  со ссылкой на «Новости Израиля».

По словам Регев, она получила приглашение на мероприятие, но решила на него не идти. Причину отказа министр не назвала.

Отмечается, что изначально Регев не числилась в списке приглашенных на «Евровидение» министров. Позже ее все же включили в него по просьбе Министерства культуры Израиля.

В прошлом году Регев настаивала на проведении «Евровидения» в Иерусалиме и угрожала, что в противном случае конкурса в стране вообще не будет. Европейский вещательный союз (ЕВС), выступил против этого предложения, пояснив, что для конкурса нужна площадка, которая не спровоцирует конфликтов или протестов.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

| 2019-05-13T11:50:40+00:00 13 мая 2019, 12:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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