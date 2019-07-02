Министр иностранных дел Украины решил отдохнуть

Глава МИД Украины Павел Климкин намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел, сообщает ТАСС.

«Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все», — сообщил он изданию «Украинские новости».

Ранее в понедельник Климкин в видеообращении в социальных сетях сообщил, что принял решение уйти в отпуск, не дожидаясь своего увольнения Верховной радой.

«Независимо от того, какое решение и когда примет Рада о моей отставке, я решил уйти в отпуск», — сказал Климкин. По его словам, он воспользуется свободным временем для формирования собственной политической команды.