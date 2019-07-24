Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гавану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом на Кубу, которая станет первым пунктом поездки главы дипломатического ведомства по странам Латинской Америки. Как передает корреспондент ТАСС, самолет российской делегации приземлился в аэропорту столицы карибской страны в 21:40

Главу МИД у трапа встретили директор департамента двусторонних отношений МИД Кубы Эмилио Лосада Гарсиа и посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведетпереговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года. Планируется, что министры обсудят углубление торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарные вопросы и основные проблемы региональной и глобальной повестки дня.

Сергей Лавров бывал в республике более 10 раз, а его последний рабочий визит состоялся в апреле 2014 года. Тогда он был принят бывшим председателем Госсовета и Совета министров карибской республики Раулем Кастро.