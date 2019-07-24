Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подал в отставку

Британский министр финансов Филип Хаммонд направил премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй прошение об отставке. Как передает ТАСС, об этом в среду он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом», — говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

| 2019-07-24T21:47:34+00:00 24 июля 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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