Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.
«Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики… Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития», — отмечается в письме, передает ria.ru.
| 2019-08-18T02:29:58+00:00 18 августа 2019, 08:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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