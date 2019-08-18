Министр финансов Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Канал опубликовал письмо министра президенту Маурисио Макри, где Духовны заявляет о решении покинуть пост, который он занимал с января 2017 года.
«Я убежден, что в свете обстоятельств вашему правлению необходимо значительное обновление в сфере экономики… Надеюсь, что наша страна наконец свернет с пути неудач и достигнет экономического развития», — отмечается в письме, передает ria.ru.