Министр энергетики США Рик Перри сообщил об отставке

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше. Перри отрицал, что решение об отставке связано с его причастностью к «украинскому скандалу».
Трамп представил на утверждение сената кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. (РИА Новости)
| 2019-12-02T08:27:13+00:00 2 декабря 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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