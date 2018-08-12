Министр экономики ФРГ предупредил о последствиях глобальной торговой войны

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). «Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность», — заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 августа. При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, предупредил министр.

По его словам, политики «не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия». Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.

Одновременно Альтмайер выступил с критикой возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране. «Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие», — подчеркнул он. По словам министра, «любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет».

Однако проблема заключается в том, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, а они по большей части рефинансируются в США, отметил далее Альтмайер. «Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам», — сообщил он.

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