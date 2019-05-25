Министр: Для безопасности Мхитаряна нам выделить F16?

Азербайджан гарантирует полную безопасность футболиста клуба «Арсенал» Генриха Мхитаряна во время его пребывания в Баку.

Об этом в интервью CNN сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

В ответ на вопрос журналиста американского телеканала о том, может ли правительство предоставить больше гарантий Мхитаряну, министр отметил, что Азербайджан и так предоставил все возможные гарантии.

«Что еще мы можем сделать? Отправить за ним частный самолет в сопровождении двух истребителей F16 Fighting Falcons? Я не знаю, что мы еще можем сделать», — сказал министр.

А.Рагимов подчеркнул, что УЕФА и клуб «Арсенал» получили все возможные документы, подтверждающие, что Мхитарян будет в Баку безопасности.

«Я отправил письмо с гарантиями от правительства, а также от Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана и всех государственных органов, которые отвечают за безопасность», — добавил министр.

Министр также отметил, что Мхитаряну было предложено связаться с посольством Азербайджана, где ему лично могли бы гарантировать безопасность, однако футболист не пошел на контакт.

Что касается других футбольных болельщиков армянской национальности, которые хотели бы посетить Баку, то министр отметил, что Азербайджан никогда не ограничивал доступ в страну для тех, кто хочет посетить спортивные мероприятия.

«Любой человек армянской национальности может отправить запрос на получение визы в Азербайджан», — добавил он.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Ранее «Арсенал» заявил, что не привезет в Баку армянского футболиста Генриха Мхитаряна на матч Лиги Европы против «Челси».

«Мы рассмотрели все варианты в связи с Мхитаряном, переговорили с ним и его семьей. На проведенной встрече решили, что он не будет играть в финале. Мы уже информировали об этом УЕФА», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте клуба.