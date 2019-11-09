Министр: Азербайджан добился высоких достижений в сфере повышения военной мощи

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами и Дне открытых дверей, проведенных по случаю Дня Государственного Флага в одной из воинских частей с участием родителей солдат и представителей общественности.

Сначала руководство Министерства обороны, возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному на территории воинской части, почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем в воинской части состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами. В плацу молодые солдаты зачитали клятву на верность Родине.

Распоряжение президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Дня Государственного Флага Азербайджанской Республики» было ещё раз доведено до личного состава.

Выступая с праздничной речью, министр обороны довел до внимания задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на армию, и подчеркнул, что благодаря вниманию, заботе и прямому руководству президента страны Ильхама Алиева Азербайджанская Армия развивается усиленными темпами, имеются высокие достижения в сфере повышения военной мощи страны.

Министр отметил, что наша армия оснащается современным вооружением и военной техникой, строятся и передаются в использование новые воинские части и жилые комплексы. Всё это позволяет нам сохранить высокий уровень боеспособности видов войск, воинских частей и подразделений, в том числе боевой и морально-психологической подготовки личного состава Азербайджанской Армии, усилить социальную защиту военнослужащих, повысить веру нашего народа в свою армию и скорейшему освобождению оккупированных земель, а также мотивацию молодого поколения к прохождению военной службы.

«Каждый азербайджанский солдат должен постоянно повышать боевую подготовку, быть дисциплинированным, способным применять имеющееся у него в распоряжении вооружение и военную технику, готовым проявить смелость и храбрость в боях против оккупантов.

Сила Азербайджанской Армии заключается в патриотизме, боевом настрое и повышенном духе, а также в высокой дисциплинированности и профессионализме личного состава», — отметил министр обороны.

Министр, поздравив личный состав с Днем Государственного Флага, пожелал ему успехов.

Церемония принятия присяги завершилась торжественным прохождением маршем личного состава перед трибуной.

Встретившись с родителями солдат, генерал-полковник З.Гасанов ответил на их вопросы, связанные с военной службой, дал указания соответствующим должностным лицам по решению ряда проблем.

Затем в рамках Дня открытых дверей министр обороны вместе с участниками осмотрел организованную в воинской части выставку «Исторических флагов Азербайджана». Участникам мероприятия была дана подробная информация о государственных флагах Азербайджана, существующих в различных периодах истории.

Мероприятие продолжилось концертной программой с участием ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.

В завершении мероприятия руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.