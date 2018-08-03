Министерство транспорта Кореи начнет расследование в отношении BMW

Под давлением общественности министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея объявило о начале расследования в отношении концерна BMW. Причиной тому, как сообщает в пятницу, 3 августа, агентство AFP, стали самопроизвольные возгорания автомобилей немецкого производителя. С начала года зафиксировано уже 28 подобных случаев.

Министр транспорта Ким Хён Ми уже заявил, что расследование будет «тщательным и прозрачным». «Если мы обнаружим проблему, примем самые жесткие меры», — отметил министр.

По данным агентства, уже 17 южнокорейских клиентов BMW обратились в суд с требованием возмещения ущерба. Они обвиняют концерн в слишком поздней реакции на технические проблемы. Средняя сумма иска составляет около 4000 евро и, по словам адвоката, в ближайшее время к истцам могут присоединиться еще десятки разъяренных клиентов.

47 просмотров