Министерство обратилось в Генпрокуратуру в связи с деятельностью ООО

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в Генпрокуратуру в связи с ООО «Государственный департамент безопасности и контроля» (Dövlət Nəzarət Təhükəsizlik Departamenti MMC).

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, в последние дни в социальных сетях и некоторых электронный медийных ресурсах распространилась информация о деятельности ООО: «Во время предварительного разбирательства на основе жалобы Службой государственной трудовой инспекции со ссылкой на соответствующие информационные ресурсы министерства налогов и министерства труда и социальной защиты населения было установлено, что данное ООО прошло госрегистрацию под названием Общество с ограниченной ответственностью Dövlət-NTD (VÖEN: 2901049511)». Материалы, собранные по фактам, обнаруженным в ходе разбирательства в связи с обращением, переданы в Генпрокуратуру АР для дачи юридической оценки», — отметил Ф.Талыбов.(report)