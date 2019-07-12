Министерство обороны Азербайджана ответило американскому конгрессмену

Министерство обороны прокомментировало законодательную инициативу члена Палаты представителей Конгресса США Бреда Шермана о наложении запрета на продажу вооружений США Азербайджану, что «угрожает гражданским самолетам в воздушном пространстве Нагорного Карабаха».

Как сообщили в минобороне, выступление с такой инициативой, на самом деле выглядит странно.

«Потому что, США никогда не продавали нам оружие. Несмотря на это, Азербайджан в достаточном количестве закупает оружие и военную технику у стран, обладающих передовыми военными технологиями мирового уровня.

Средства противовоздушной обороны различного типа, имеющиеся на вооружении военно-воздушных сил Азербайджана, способны обеспечить полную защиту нашего воздушного пространства, и при возникновении угрозы принять ответные меры.

Кроме этого, конгрессмену должно быть известно, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана и, поскольку, является зоной конфликта, Международная организация гражданс

| 2019-07-12T21:44:54+00:00 12 июля 2019, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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