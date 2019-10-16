Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 637 террористов в Сирии

Турецкие вооруженные силы ликвидировали 637 террористов во время трансграничной операции «Источник мира» в Сирии. Сообщение об этом опубликовано в среду на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

«В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира» к востоку от Евфрата [в Сирии]», — говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.