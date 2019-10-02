Министерства обороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры

Согласно «Программе двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и Федеральным министерством обороны Германии на 2019 год» сегодня в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран, сообщает в среду пресс-служба минобороны.

В ходе встречи были обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросам региональной безопасности.

| 2019-10-02T18:54:08+00:00 2 октября 2019, 20:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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