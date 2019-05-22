Минимизировать риски: кто должен платить за агрострахование?

Сельскохозяйственный сектор – один из наиболее перспективных в нашей стране. Но специалисты отмечают, что он связан с множеством рисков, потому порой фермеры, несмотря на все свои труды, оказываются в убытке. Минимизировать риски позволит страхование данной деятельности. Фермеры, впрочем, не спешат к нему прибегать, но в обозримом будущем ситуация может измениться. Как рассказал Trend начальник Управления департамента надзора над страховой деятельностью Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Фирдовси Агаширинов, до конца будущего года будет запущен новый механизм сельскохозяйственного страхования. В качестве образцов для разработки законопроекта о сельскохозяйственном страховании выбраны модели Турции и Испании. Сельскохозстрахование заработает на основе механизма сотрудничества между государством и частным сектором и будет осуществляться посредством совместной системы страхования. Часть стоимости страховых взносов будет платить государство, а часть — сам фермер. Ступенью выше перестрахования будут государственные гарантии.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал # о том, что нашей стране пора следовать принципам рыночной экономики. По его мнению, отечественные фермеры должны страховать свой урожай сами, учитывая все риски.

«Исключение должны составлять агропарки, так как в них инвестировало государство, и они выполняют госзаказ. Участие государства в страховании фермеров –административное вмешательство в рыночную экономику. Было бы правильным, если бы государство узнало мнение налогоплательщики по этому поводу, то есть населения, например, путем соцопроса. Все-таки это немалые затраты. Если страхование полностью или по большей части возьмет на себя государство, то не думаю, что эта система будет работать так, как должна»–считает он.

Н.Агаев считает, что необходимо создание фонда страхования аграрного сектора.

«Более 50% отечественных фермеров не разбирается в страховании и не хочет страховаться. Они надеются на авось и то, что закупленные за границей химикаты помогут им уменьшить риски. Еще одна причина нежелания страховаться – отсутствие доверия к страховым компаниям. Важно,–говорит эксперт,– чтобы фермеры и страховые компании шли на встречу друг другу, заключая соглашение, в котором все подробно прописано».

По его словам, сейчас на многих рынках столицы царит изобилие, взять, к примеру, рынок в Маштаги. Оно связано с тем, что состоятельные люди едут в регионы и договариваются с фермерами о покупке их будущего урожая, каким бы он ни был, оставляя определенную сумму в залог. Такая система выгодна обеим сторонам.

В свою очередь экономист Фуад Ализаде заявил #, что агрострахование просто необходимо, ведь это уверенность в завтрашнем дне.

«Аграрный сектор в стране интенсивно развивается и требует больших капиталовложений. Однако в нем много рисков- вредители, болезни растений и скота, зависимость от климатических условий и т.д. Чем быстрее будет внедрено страхование — тем лучше, но пока существует слишком много вопросов. В частности, непонятно, сколько будет оплачивать государство. Но государство должно принять в этом посильное участие, ведь это вопрос продовольственной безопасности в условии растущего населения страны»–сказал он.

Экономист считает, что государство не должно оплачивать страховые взносы полностью, хорошо, если хотя бы 10-25% будут платить сами фермеры. Это, как считает Ф.Ализаде, повысило бы их ответственность за собственную работу.

«Но еще вопрос, согласятся ли фермеры на такое, они привыкли, что им создают максимально вольготные условия, и это их несколько избаловало»–говорит эксперт.

Экономист Натиг Джафарли отметил #, что сельскохозяйственная сфера является рискованной для страхования. В связи с этим отечественные страховые компании неохотно страхуют этот сектор. Фермеры также не горят желанием это делать, зная, что в случае чего можно обратиться за помощью к государству.

«Но государство не должно при каждом наводнении, граде и т.д. покрывать убытки агросектора, потому и необходимо внедрить агрострахование. Подобная практика есть во многих странах мира. На первых порах государство может помочь в страховании, оплачивая 50, а то и 70%, ведь этот ненефтяной сектор в Азербайджане один из наиболее приоритетных. В Турции, например, государство платит половину суммы агростраховки. В Грузии и в России также есть что-то подобное. Но 100% оплату страхования государство на себя брать не должно, иначе теряется смысл данной процедуры. В этом случае у фермеров не будет стимула работать над собой»–отметил он.

Но сначала нужно создать правильные прозрачные механизмы страхования, чтобы бюджетные деньги не расходовались впустую, как это порой бывает, говорит экономист. Необходимо тщательно изучить международную практику.

«Если страховые выплаты будут слишком высоки, это сделает страхование бессмысленным. Фермеры, почувствовав значительную финансовую нагрузку, не захотят страховаться. Чтобы заинтересовать страховые компании можно как-то поощрять их, например, налоговыми льготами. Фермерам же надо объяснять, что страхование в их интересах, проводить просветительскую работу в данном направлении»–заявил Н.Джафарли.

По мнению эксперта, если выполнить все вышеизложенное, то можно создать систему, которая будет комфортной для всех трех сторон – фермеров, государства и страховых компаний.