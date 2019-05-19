Минэнерго не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке

Министерство энергетики России допускает возникновение дефицита нефти на мировом рынке летом этого года. Это может произойти на фоне роста спроса, сообщил 19 мая журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Летом возможен дефицит, если спрос на нефть вырастет, как в предыдущие годы. Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что мировые запасы нефти сейчас на 13 млн баррелей больше, чем были пять лет назад. По словам Новака, на это влияют несколько факторов. Так, показатели спроса, например, оказались ниже прогнозируемых до этого.

Новак также отметил, что ОПЕК+ необходимо оставаться гибким и не допустить дефицита и перегрева на мировом рынке нефти.

По итогам воскресного заседания альянс не принял решения по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, есть консенсус относительно необходимости продолжить аккуратное снижение запасов нефти, однако дальнейшие шаги будут обсуждаться в июне в рамках министерских встреч стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене.

В ноябре 2016 года в ходе встречи в Вене страны — члены ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн б/с с октябрьского уровня. На следующий месяц 11 не входящих в картель стран, в том числе Россия, согласовали уменьшение производства «черного золота» суммарно на 558 тыс. б/с.

В конце 2018 года Организация стран — экспортеров нефти и не входящие в нее государства договорились о новых параметрах соглашения. Участники сделки решили снизить производство суммарно на 1,2 млн б/с от уровня октября прошлого года. Так, Россия постепенно сокращает добычу нефти на 228 тыс. б/с от уровня октября 2018 года в 11,421 млн б/с (iz.ru).