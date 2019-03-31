Минэкономики приняло 410 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ «Диглас»

Рабочей группой, созданной при министерстве экономики, в индивидуальном порядке для координации работ по установлению оперативных связей с предпринимателями, понесшими ущерб в результате пожара в торговом центре «Диглас», за последние два дня было принято 410 человек.

Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

Отмечается, что 346 предпринимателей, принятых 29-30 марта, нуждаются в получении льготных кредитов на сумму 14,8 миллиона манатов, 380 предпринимателей – в получении помещения в аренду.

Прием предпринимателей продолжится и сегодня и, в случае необходимости, его срок будет продлен.