Минэкологии предупредило об опасных пляжах Каспия

Пляжи на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района непригодны для купания.

Об этом сказал начальник Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов (УККЭМ) Арастун Гасанов, передает в среду Trend.

По его словам, в связи с открытием пляжного сезона сотрудники управления Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинги на пляжах северных и южных регионов. Были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические исследования.

По результатам анализов стало ясно, что морская вода на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района опасна для купания . Но микробиологическое состояние морской воды на территориях муниципалитетов Ялама, Сейидлер и Истису Хачмазского района находится в пределах нормы и пляжи безопасны для купания.

Гасанов добавил, что на основе анализов проб морской воды с пляжей южных регионов, было решено, что пляжи находящиеся на административной территории районов Лянкаран и Астара также пригодны для купания.