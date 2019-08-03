Минэкологии подает в суд на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, о вырубке и повреждении деревьев в ходе реконструкции дороги на улицах Шафахата Мехтиева и Абудльрагимбека Хагвердиева в Ясамальском районе Баку была рассмотрена сотрудниками ведомства на месте.

Как сообщили в субботу Trend из пресс-службы министерства, во время расследования было установлено, что требования заключения экспертизы, по переносу деревьев с территории, не были соблюдены. В то же время, неприменение надлежащей техники при переносе, привело к повреждению части деревьев.

По факту в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана составлен протокол, и соответствующие материалы готовятся для передачи в суд.

Для соблюдения агротехнических правил при переносе других деревьев агентству было дано поручение «обязательное к исполнению» .