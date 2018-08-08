Минэкологии начало принимать меры против домов торжеств

«Завершился срок предупреждения, сделанного некоторое время назад министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) владельцам расположенных на территориях административных районов Баку объектов общепита, домов торжеств и ресторанов из-за выбрасываемого в воздух дыма и распространяющегося запаха».

Об этом Report сказала руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова.

По ее словам, начали предпринимать серьезные меры в отношении владельцев объектов общепита, не соблюдающих предупреждения касательно установки отвечающих современным стандартам очистных сооружений: «В случае, если после принятых мер ситуация не изменится, министерство обратится в соответствующие структуры по поводу приостановки деятельности подобных объектов».

И.Ибрагимова напомнила, что за нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха, согласно ст. 237.2 Кодекса административных проступков, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 3500-4500, юридических лиц — 20000-25000 манатов.

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