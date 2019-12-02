Мина Аббасова завоевала четвертую медаль за один месяц

В Будапеште прошел X Международный кубок «Новый год» по художественной гимнастике. Как сообщает Trend, в соревнованиях приняли участие около 400 гимнасток из 21 клуба, представляющих Венгрию, Азербайджан, Италию, Кипр, Израиль, Украину, Словакию, Чехию, Латвию, Россию, Грузию, Хорватию и Ирландию.

Азербайджанская гимнастка Мина Аббасова стала первой среди гимнасток 2010 года рождения и завоевала свою четвертую медаль за один месяц. Это — ее 39-я медаль (15 золотых, 20 серебряных, четыре бронзовых).

Кроме Мины Аббасовой, на этом соревновании Азербайджан также представляли члены клуба Gym Kids. Азербайджанские гимнастки Фатима Ализаде (2012), Айбениз Гафарова (2014), Самира Рзаева (2014), Даниэла Сафарова (2010) заняли первые места в различных возрастных категориях.

Марьям Новрузова (2013), Марьям Балогланова (2012) и Алина Гашимова (2010) завоевали серебряные медали.