Миллионы под ногами: неиспользуемая туристическая «фишка» Баку

Развитие сектора туризма в Азербайджане протекает поразительно стремительно. Уже сделано очень многое из того, что теоретически может привлечь интуристов в нашу столицу. В частности, практически весь центр Баку заставлен кафе, пабами и ресторанами. Под них, кстати, переоборудованы даже вторые этажи многих зданий в центре столицы, а также помещения, в которых ранее и на протяжении многих лет располагались магазины брендовой одежды.

Перечислять все то, что сделано для привлечения интуристов, просто не представляется возможным, в том числе и по причине банальной возможности упустить что-то из сделанного, чем можно обидеть приложивших к этому огромные усилия. Поэтому, хочу сконцентрироваться на том, что можно сделать в данном направлении. Адресую свое конкретное предложение, в первую очередь, Национальному Бюро по развитию туризма.

Итак, в Баку, как известно, есть поселок административного тип имени Бакиханова. Он расположен в Сабунчинском районе столицы. Напомню, что этот поселок был заложен 1 мая 1923 года, став первым поселком Азнефти, построенным в промысловых районах Азнефти. То есть, в 2025 году поселок имени Бакиханова будет отмечать свое 100-летие, что уже является прекрасной возможностью для привлечения той части интуристов, что ностальгируют по временам советского Азербайджана. В том числе и уроженцев Баку, которые ныне живут в разных странах мира.

При грамотном подходе к делу, можно превратить столетие поселка имени Бакиханова в хороший туристический эксклюзив. В частности, можно будет устроить импровизированные маевки, столь популярные в свое время. Можно будет открыть ряд кафе, стилизированных в советском стиле. Можно будет устроить концерты современных отечественных исполнителей, подобрав им репертуар из советских песен. Одним словом, тут есть, где разгуляться фантазии. Было бы желание.

Идем далее и приходим к главной «фишке» — горе имени Степана Разина. Она находится неподалеку от железнодорожной станции, аккурат позади здания прокуратуры Сабунчинского района. В этой горе есть множество пещер, в том числе и одна, очень большая, глубокая и просторная. Именно там Степан Разин и его отряд прятался в свое время. (Ширина входа в пещеру – 5 метров, высота пещеры – 13,6 метров, она состоит из двух комнат. Длина первой комнаты – 38,4 метра, ширина – 5 метров, длина второй – 7,9 метров, ширина – 4,3-7 метров. Общая площадь пещеры – 255,7 кв. метров. По словам старожилов из местных жителей и согласно письменным источникам, пещера имеет выход к морю посредством ответвления длиной 2 км). Дело было в пору войны 1667-1671 годов между войсками крестьян и казаков под предводительством Разина и российскими царскими войсками.

Говоря конкретнее, в 1668 году отряд Разина, численностью до двух тысяч человек, грабивший проходившие по Волге суда, добрался до Баку по Каспийскому морю. И скрывался он, как уже было сказано на горе, в пещерах, что расположены в нынешнем поселке имени Бакиханова. Собственно, именно поэтому данный поселок долгие десятилетия и носил имя Разина. И если название поселка уже изменилось, то гора и пещеры, в которых прятался атаман, никуда не делись.

Я побывал там в субботу. Да, данная территория нуждается в очищении, там сейчас очень грязно, кругом валяются бутылки и прочий мусор. Но все это, конечно же, можно привести в порядок, можно стереть надписи на камнях, можно превратить данный уголок в очень привлекательный туристический объект. К примеру, подведя туда электричество, осветив пещеру изнутри, воссоздав атмосферу того времени, в том числе и украсив ее соответствующими декорациями, макетами, в том числе и самого Разина и его отряда.

Рядом можно разбить что-то вроде шатров, а также полевой кухни того времени, отведать которую можно будет предложить туристам. Можно будет проложить там лестничную дорогу из пещеры на самый верх горы, с которой открывается красивый вид. Много чего можно сделать. Было бы, повторюсь, желание. Причем, реализовать этот проект не сложно еще и потому, что рядом есть автобусные остановки и остановка электрички, кстати, весьма быстрой и комфортной.

Уверен, что реализация данного проекта привлечет в Баку новых интуристов. В первую очередь из России, которая традиционно лидирует по числу туристов, посещающих Азербайджан. Свое предложение, в весьма сжатой форме, я уже представил руководству Национального Бюро по развитию туризма. Там его нашли весьма привлекательным и пообещали прислать специалистов для более детальной оценки предложения, что называется, на место. Добавлю также, что в реализации данного проекта должна быть, на мой взгляд, заинтересована также исполнительная власть Сабунчинского района столицы. Ведь, увеличение туристического потенциала поселка Бакиханова позитивно скажется на всех сферах его жизни.