Миллион в день: кто «съедает» детские продукты?

В декабре прошлого года исполнительная власть Баку выступила с заявлением, что некоторые структуры, снабжающие продовольствием дошкольные учебные заведения города Баку, выдали ряду детских садов столицы продукты питания, не отвечающие стандартам.

Тогда # попыталось выяснить, благодаря каким структурам продукты, не отвечающие стандартам, попали на стол детишкам.

Представители Управления дошкольных учреждений и детских домов, куда мы обратились, отказались отвечать на наши вопросы.

А пресс-секретарь исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов заявил #, что право продовольственного обеспечения всех детских домов передано одной компании, но название компании сообщить отказался.

9 сентября 2019 года глава Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли сообщил о проведении мониторинга и аудита в более 500 дошкольных учреждениях из действующих в стране 1 600 дошкольных учреждений.

Мы решили возобновить поиски компании, которая занимается обеспечением продуктами дошкольных учреждений.

Как сообщил # пресс-секретарь Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, продовольственное обеспечение всех детских домов в стране осуществляется Акционерным обществом «Аграрное снабжение и обеспечение» при Министерстве сельского хозяйства, которое закупает продовольствие у различных компаний.

Согласно утвержденным правилам, ныне упраздненного Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам, ежедневные траты на рацион каждого ребенка в детском саду должны составлять 6 манат.

Сегодня в каждом дошкольном учреждении, согласно официальной статистике, воспитываются около 120 малышей.

А теперь, давайте, посчитаем: умножаем 6 манатов (рацион 1 ребенка) на 120 (количество детей), получается 720 манатов, умножаем эту сумму на количество детских садов в стране… В результате не сложных арифметических подсчетов выясняется, что Акционерное общество «Аграрное снабжение и обеспечение» при Министерстве сельского хозяйства тратит на покупку продуктов для дошкольных учреждений в день — 1152000 манатов.

Согласно действующему законодательству, при проведении государственных закупок на сумму более 50 тысяч манатов, обязательно должен проводиться тендер.

На вопрос #, проводится ли тендер, пресс-секретарь АО «Аграрное снабжение и обеспечение» Маис Мусаев, ответил следующее:

«Нет, мы не проводим тендер при закупке продовольствия. Компании размещают на нашем сайте информацию о себе. А мы уже на основании этой информации выбираем поставщика».

О том, были ли привлечены к ответственности «структуры, выдавшие ряду детских садов столицы продукты питания, не отвечающие стандартам» в прошлом году, Маис Мусаев не знал.

«Не проведение тендера Акционерным обществом «Аграрное снабжение и обеспечение» при закупке, полностью противоречит Закону «О государственных закупках», — заявил # экономист Азер Мехтиев.

Как отметил Мехтиев, раньше руководители дошкольных учреждений сами выбирали поставщиков продуктов.

«Впоследствии право выбора было передано АО «Аграрное снабжение и обеспечение». Это привело к процветанию коррупции в этой сфере, так как этому акционерному обществу было предоставлено право самовольного выбора поставщиков и назначения цен за поставляемую продукцию», — считает Азер Мехтиев.