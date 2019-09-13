Миллиардные кредиты Ирану или бесплатный сыр…

Президент США Дональд Трамп с первого дня своего пребывания на посту запомнился как самый непредсказуемый президент США. Особенно это касается его внешнеполитической активности.

Стоит только вспомнить переговоры с главой Северной Кореи Ким Чин Ыном. Вначале все было хорошо, стороны на скорости шли к подписанию соглашений. Но президент США передумал, и ситуация вновь откатилась туда, откуда все начиналось. Аналогичная история повторяется теперь и с Ираном.

Деятельность против Ирана Трамп начал бурно. Заморозил иранские счета, вышел из СВПД, ввел экономические санкции, затем вторичные санкции против стран и компаний, сотрудничающих с Ираном, затем политические санкции, внес КСИР (официальное войско иранского государства) в список террористических организаций. Короче, все, что можно было сделать в антииранском направлении, было сделано. Причем каждый раз он пытался усадить за стол переговоров иранскую сторону, которая настойчиво отказывалась от встречи.

Иран со своей стороны, увидев, что европейская сторона придерживается не СВПД, а в унисон с Трампом соблюдает политику санкций, решил постепенно выходить из данного соглашения.

Сейчас, когда дела у Трампа плохи, результатов в антииранском направлении нет, а выборы совсем близко, интернет-издание Daily Beast со ссылкой на информированные источники, сообщает, что Трамп может выделить Ирану миллиардные кредиты.

«Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержать инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по предоставлению Ирану кредитов на 15 миллиардов долларов. Условием этого должно стать возвращение Тегерана за стол переговоров и отмена решений по поэтапному выходу из ядерных соглашений.

Иран также должен взять на себя обязательства не препятствовать свободе мореходства в Персидском заливе и согласиться на переговоры по ближневосточному урегулированию. Инициатива призвана компенсировать Ирану часть финансовых потерь, причиной которых стали введенные США санкции. Согласно публикации, ее поддерживает и госсекретарь Майк Помпео», — было сказано в сообщении.

Новость, конечно, интересная. С одной стороны, Трамп на встрече с журналистами 11 сентября дал понять, что не исключает возможности облегчения антииранских санкций.

«Они испытывают огромные финансовые трудности, санкции становятся все жестче. Посмотрим, что будет. Думаю, что потенциал Ирана огромен, огромен», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

С другой стороны, в среду президенты Франции и Ирана провели первый телефонный разговор после третьего этапа сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке.

«Как следует из сообщения, опубликованного на сайте иранского президента, Роухани заявил Макрону о готовности вернуться к выполнению положений соглашения по иранской атомной программе в случае наличия окончательных соглашений с Европой по реализации ядерной сделки. В свою очередь президент Франции заверил, что Париж продолжает работать в этом направлении», — было сказано в сообщении администрации Роухани по итогам телефонного разговора.

По всей видимости, президент США, понял, что выход Тегерана из СВПД лишь приближает Иран к обретению атомной бомбы. Альтернатив остановить иранскую ядерную программу кроме как СВПД у Трампа не остается. Отступать назад, и снять все санкции было бы полным провалом и признанием поражения. Что еще больше ударит по имиджу США, а также по имиджу Трампа.

Поэтому ему нужна встреча с Роухани, а для этого он даже готов компенсировать иранцам их потери. Встреча ему нужна не для каких-то новых соглашений. Просто надо показать внутренней аудитории, что он силен, что смог посадить иранцев за стол под давлением. А на самих переговорах снова вернуться к тому же СВПД, добавить туда незначительные косметические изменения, а затем закрепить удачу Барака Обамы за собой. Не более.

Администрации Роухани подобная игра, мягко говоря, не нравится и не должна нравиться. По сути, Трамп своими действиями уничтожил всю политэкономическую программу либерального крыла Ирана. И теперь, во всех бедах в социально-экономической жизни Ирана виноват Роухани. Хотя Роухани и его команда добились больших дипломатических успехов, пытались открыть Иран миру и стать прогрессивной страной с либеральными ценностями. Своими действиями Трамп похоронил начинания Роухани.

Причем нужно добавить, что на носу выборы не только в США, но и в Иране, где реформаторы потеряли всякое доверие электората. Поэтому им, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы на победу нужно продолжать жесткую антиамериканскую линию, так как на этой волне иранские консерваторы сильно укрепились и, скорее всего, придут к власти. Хотя нужно отметить, что, если в случае Роухани его может спасти маленькая победа в заливе, то в случае Трампа никаких побед нет.

Трамп завел и себя и Роухани в такую яму, что выхода из этой ситуации нет. Причем с большой вероятностью, что для обоих. Данная ситуация в очередной раз доказывает, что политикой должны заниматься профессионалы. В противном случае, получается так, как получилось у Трампа.