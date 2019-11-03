Миллиардеры готовятся к бегству из Британии

Британские миллиардеры готовятся покинуть страну в кратчайшие сроки в случае победы лейбористов на выборах, сообщает The Guardian.

Уточняется, что миллиардеры опасаются, что в случае, если Джереми Корбин станет премьер-министром, они потеряют миллиарды фунтов из-за новых налогов.

В частности, специалисты юридических фирм Британии сообщили, что столкнулись с огромным потоком звонков от клиентов-миллионеров и миллиардеров с просьбой о помощи по вопросу переезда в другие страны, а также перемещения своего состояния за границу.

По данным издания, правительство, возглавляемое Корбином, рассматривается состоятельными жителями страны как гораздо большая угроза богатству и качеству жизни, чем Brexit.(Газета.Ru)

| 2019-11-03T09:15:07+00:00 3 ноября 2019, 10:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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