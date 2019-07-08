Миллиардера из США обвинили в сексуальной торговле

Американскому миллиардеру, финансисту и менеджеру хедж-фондов Джеффри Эпштейну будет предъявлено обвинение в сексуальной торговле несовершеннолетними, а также заговоре с целью совершения сексуальной торговли несовершеннолетними. Такие пункты озвучила прокуратура Южного округа Нью-Йорка в суде в понедельник, 8 июля. 66-летнему финансисту грозит до 45 лет тюремного заключения, сообщает Русская Служба DW.

На специально созванной пресс-конференции прокурор Джеффри Берман заявил, что будет просить суд об аресте обвиняемого и помещении его под стражу до судебного разбирательства. Он сказал, что попросит, чтобы Эпштейн был задержан до суда. «Мы считаем, что весьма велик риск побега подозреваемого. У него огромное состояние, а выдвинутые против него обвинения очень серьезны», — указал прокурор.

По словам Бермана, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет и «особенно уязвимы для эксплуатации», сказал он, добавив, что Эпштейн «хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними».