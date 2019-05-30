Милли Меджлис внес поправки в закон «О государственной пошлине»

В Азербайджане можно будет за короткий срок получить разрешение на временное и постоянное проживание для иностранных граждан, а также решения на продление срока временного пребывания и разрешения на трудовую деятельность, сообщает в четверг Trend.

Вопрос об этом был отражен в поправках к закону «О государственной пошлине», вынесенному на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В изменениях также установлены новые ставки государственной пошлины для выдачи указанных документов.

По действующему законодательству разрешение на временное проживание выдается в течение 20 дней, на постоянное – 60 дней, решение на продление срока временного пребывания в стране – три дня, разрешение на трудовую деятельность в Азербайджане – 20 дней.

Законопроект же предусматривает возможность выдачи данных документов за более короткое время, но с выплатой большей госпошлины.

Так, в изменениях предлагается выдавать разрешения на временное проживание в течение 15 и 20 дней, на постоянное проживание – 35, 40, 50 и 60 дней, решение на продление срока временного пребывания в стране – один и три дня, разрешение на трудовую деятельность на территории Азербайджана – 10, 15 и 20 дней.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты.