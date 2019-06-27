Милли Мэджлис утвердил пошлины для аккредитации ряда категорий учебных заведений

В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для прохождения аккредитации ряда категорий учебных заведений, сообщает в четверг Trend.

Вопрос об этом отражен в поправках к закону «О государственной пошлине», обсуждаемых на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, сума госпошлины для аккредитации дошкольных учебных заведений установлена в размере 2000 манатов, для внешкольных учебных заведений – 5000 манатов, средних специальных, дополнительных и других учебных заведений общеобразовательного характера – 12 000 манатов.

Изменения были приняты в результате голосования в последнем, третьем чтении

| 2019-06-27T14:22:57+00:00 27 июня 2019, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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