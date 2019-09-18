Милли Меджлис снял с обсуждений законопроект «О правах пациентов и медицинских работников»

Милли Меджлис снял с обсуждений находящийся на стадии разработки законопроект «О правах пациентов и медицинских работников».

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению сообщила заведующая отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиля Аббасова.

«В парламенте стоял вопрос о принятии отдельного закона «О правах пациентов и медицинских работников». После переговоров с министерством здравоохранения было отмечено, что в настоящее время нет необходимости в принятии отдельного закона. В законе «Об охране здоровья населения» есть несколько статей в связи с этим. Было решено расширить положения статей этого закона, касающиеся этого вопроса».

| 2019-09-18T14:18:44+00:00 18 сентября 2019, 16:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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