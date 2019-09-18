Милли Меджлис снял с обсуждений законопроект «О правах пациентов и медицинских работников»

Милли Меджлис снял с обсуждений находящийся на стадии разработки законопроект «О правах пациентов и медицинских работников».

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению сообщила заведующая отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиля Аббасова.

«В парламенте стоял вопрос о принятии отдельного закона «О правах пациентов и медицинских работников». После переговоров с министерством здравоохранения было отмечено, что в настоящее время нет необходимости в принятии отдельного закона. В законе «Об охране здоровья населения» есть несколько статей в связи с этим. Было решено расширить положения статей этого закона, касающиеся этого вопроса».