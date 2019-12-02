Милли Меджлис рассмотрит вопрос о самороспуске

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Повестка дня заседания включает в себя только один вопрос.

Депутаты обсудят обращение депутатов, представляющих партию «Ени Азербайджан» (ПЕА), в связи с роспуском парламента.

Отметим, что ранее состоялось заседание Политсовета ПЕА, на котором представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить в парламенте с инициативой о роспуске Милли Меджлиса. Также было принято решение о направлении в Милли Меджлис обращения по данному поводу.

| 2019-12-02T09:17:45+00:00 2 декабря 2019, 09:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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