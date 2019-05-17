Милли Меджлис принял законопроект «О стандартизации»

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана на обсуждение вновь был вынесен законопроект «О стандартизации», сообщает в пятницу Trend.
Новый закон будет состоять из пяти глав и 26 статей.
В нем определены цели и принципы стандартизации, разработка, принятие и применение нормативных документов в этой области, источники финансирования и прочие вопросы.
Отметим, что в прошлом году законопроект уже обсуждался, но затем обсуждение было отложено.
На сегодняшнем заседании после обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.