Милли Меджлис одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра

Парламент Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос согласия на назначение Асадова Али Хидаят оглу премьер-министром Азербайджанской Республики.

Спикеры положительно оценили деятельность А.Асадова и отметили его приверженность традициям государственности.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

Али Асадов в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и пообещал оправдать его.

| 2019-10-08T12:59:25+00:00 8 октября 2019, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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