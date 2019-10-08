Милли Меджлис одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра

Парламент Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании одобрил кандидатуру Али Асадова на пост премьер-министра.

Как сообщает Report, на встрече обсуждался вопрос согласия на назначение Асадова Али Хидаят оглу премьер-министром Азербайджанской Республики.

Спикеры положительно оценили деятельность А.Асадова и отметили его приверженность традициям государственности.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

Али Асадов в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и пообещал оправдать его.