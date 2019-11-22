Милли Меджлис обсуждает кандидатуру на должность Омбудсмена

Проходит заседание комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в ходе заседания обсуждается вопрос кандидатур на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики.

На данную должность предлагаются три женские кандидатуры. Это Алиева Сабина Яшар гызы 1980 г.р. – госсоветник 3-й степени, Абыева Кямаля Наби гызы 1979 г.р. – зампредседателя Апелляционного суда и Алиева Кямаля 1980 г.р. – завотделом по правам человека и связям с общественностью Верховного суда.

После обсуждения в комитете вопрос будет рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.

Пленарное заседание парламента состоится 25 ноября.