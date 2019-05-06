Милли меджлис нарушил Конституцию

16 принятых в этом году законов нелегитимны

Последние изменения в закон «О несостоятельности и банкротстве» не просто лишили простых граждан права на банкротство. Как говорит наш собеседник банковский эксперт Акрам Гасанов, принятый в первом чтении законопроект содержит в себе «шаг назад» — речь о ликвидации права на банкротство физических лиц. Но есть и другие, не менее важные моменты, о которых мы поговорим ниже.

Изменения в закон о несостоятельности и банкротстве были приняты в первом чтении парламентом 23 апреля. В результате этого было ликвидировано право физических лиц на банкротство. Через несколько дней, 29 апреля Гасанов обратился к парламенту, некоторым депутатам, председателю парламента, желая добиться более адекватного подхода к этому вопросу. Однако вечером того же дня закон уже был опубликован и вступил в силу и все это было сделано за шесть дней. Выяснилось, что закон принят только в одном чтении и скорость его вступления в силу вызывает вопросы, поскольку имеются законы, которые приняты парламентом в марте во всех чтениях, и они до сих пор не подписаны и не опубликованы. Однако этот закон почему-то понадобилось так срочно продвинуть.

К вопросу о том, сколько парламентских чтений должен пройти законопроект, чтобы его представили на утверждение главе государства? По данным Гасанова, имеется конституционный закон о нормативно-правовых актах, где сказано, что могут приниматься некоторые законы только в одном чтении в трех случаях.Первое – если речь идет о международных договорах, что само по себе понятно, поскольку в данном случае парламенту обсуждать практически нечего. Либо закон принимают, либо нет.

Второй случай касается законопроектов, подготовленных для того, чтобы привести в соответствие положения этого данного закона с другим новым законом либо же изменением в другие законы. «Скажем, сделано изменение в Гражданский кодекс касательно недвижимого имущества, и оно касается в той или иной мере, например, земельного кодекса, закона о недвижимом имуществе и пр. И вот после того, как изменение в кодекс принимают в трех чтениях, прочие законы, естественно, проходят одно парламентское чтение», — говорит собеседник. Наконец, одно парламентское чтение проект закона может пройти в том случае, если речь идет об изменениях, связанных с какими-то техническими параметрами.

Но и тут конституционный закон о нормативно-правовых актах содержит оговорку следующего содержания — если правки касаются сроков, либо же устранения, смягчения или же ужесточения ответственности, такие правки не считаются техническими. К техническим моментам изменения не относятся, если они влияют на правовое положение субъектов, отметил эксперт, отметив, что в этом случае принимать закон только в первом чтении нельзя. Все остальные законы, в том числе конституционные законы, парламентом принимаются в трех чтениях. «В первом чтении закон принимается в целом, как некая общая база. Во втором чтении он принимается на основе сделанных предложений, поправок. А в третьем чтении уже принимается как есть», — объяснил Гасанов.

Эксперт уверен, что изменения в закон о несостоятельности и банкротстве отечественные парламентарии должны были принять в трех чтениях, поскольку он не попадает ни в одну из трех категорий, которые перечислены выше, хотя бы потому что там есть сроки, кроме того, меняется правовое положение субъектов – отменяется право физического лица на банкротство. «К вопросу о том, откуда мы знаем, что закон был принят только в одном чтении? Случается же на практике так, что все три чтения проходят за один день, хотя и редко, — сказал собеседник. — Однако в нашем случае это не так. На сайте парламента есть раздел «повестка дня, где можно отследить, как был принят тот или иной закон. На повестке 23 апреля подлежат обсуждению 19 вопросов и 18 законопроектов. По одному закону значится, что он принимается в первом чтении, по 12-ти — во втором чтении, а вот по пяти законам не указывается, в каком чтении они будут приняты, а значит, принимаются сразу».

Изменения в закон «О несостоятельности и банкротстве» среди этих законов. Имеется информация об итогах парламентского заседания, где тоже сказано, что парламент принял этот закон сразу. Отсюда следует, что поправки нелегитимны, поскольку сам процесс их принятия противоречит Конституции, а потому изменения подлежат отмене Конституционным судом. По данным Гасанова, таким образом, на протяжении одного только 2019 года парламентом было принято 16 таких законов: «Это можно увидеть, если обратить внимание на законы, принятые только в этом году, уже не говорю о том, что было в предыдущие годы. Я пересмотрел все законы, которые были приняты в этом году. Да, там есть изменения, которые вполне могли быть приняты в первом чтении. Но есть 16 законов, которые нельзя принимать в первом чтении, и это можно увидеть на сайте парламента».

Среди этих законов изменения в налоговый, земельный, градостроительный кодекс, закон о полном страховании вкладов. Сроки полного страхования депозитов граждан увеличены на год, а такие законы нельзя принимать в одном чтении, следовательно, продление закона о полном страховании вкладов также нелегитимно. Аналогично обстоит ситуация с коррективами в законы о приостановке проверок предпринимателей и защите предпринимателей при проверках со стороны госорганов.

«В законе сделаны определенные исключения для Палаты надзора финансовых рынков. Тем самым меняется правовое положение субъекта, и эти законы не могли быть приняты только в одном чтении. Два закона и вовсе являются не изменением, а новыми законами. Целый закон о медиации взяли и приняли только в одном чтении, а также закон о регулировании налоговых вопросов по приватизированным государственным объектам. Т.е. все эти 16 законов нелегитимны, но они уже подписаны, опубликованы и вступили в силу», — говорит собеседник.

С его слов, такая практика Милли меджлиса противоречит принципам правового государства и подрывает доверие, как к законодательству, так и к законодательной власти: «Я письменно обратился к Президенту страны и спикеру парламента с просьбой пресечь такие правонарушения, а также принять меры по устранению всех нелегитимных законов. Другая просьба касается сугубо банкротства физических лиц. Это право необходимо детально отрегулировать в законе. Можно было бы еще депутатов лишить зарплат и премий за то, что они не принимают законы как полагается».